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Глава украинского государства представил нового министра обороны (Видео)

Глава украинского государства представил нового министра обороны (Видео)
12:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Верховная Рада 4 марта назначила министром обороны Андрея Тарана по представлению Президента.

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.

"Сегодня я имею честь представить вам нового министра обороны Андрея Васильевича Тарана. Это почетная и очень ответственная миссия, поэтому я поздравляю вас и желаю сил, выдержки и стального духа", - заявил Зеленский.

Президент рассказал, чего ждет от нахождения Тарана на новом посту.

"Что касается приоритетов работы нового министра – я начну с главного: обеспечение высокой обороноспособности Украины. Для укрепления наших вооруженных сил нужна совместная, слаженная работа министерства и руководителя ВСУ по всем важным направлениям", - заявил глава украинского государства.

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Зеленский подчеркнул, что для него важно увидеть уважение к министру обороны со стороны армии. В связи с этим он консультировался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил. По словам президента, новый министр обороны – это и его ответственность и ответственность начальника Генштаба.

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Минобороны, Владимир Зеленский, Андрей Таран, Офис Президента, ОПУ.
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