Чубаров: Рада переносит слушание по Крыму

Новости Украины:18 марта Верховная Рада не будет проводить парламентские слушания по Крыму.

Слушания на тему: "Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь" в Верховной Раде решили перенести на более поздний срок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Отмечается, что этот процесс должен был состояться в среду, 18 марта.

"Верховная Рада Украины переносит на более поздний срок проведение парламентских слушаний по Крыму, которые планировались на 18 марта 2020 года", - написал Чубаров.

Отметим, что целью этих парламентских слушаний является обсуждение и формирование целостного видения, принципов и подходов к основам государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.