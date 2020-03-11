Скачать
Среда, 11.03.2020
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
Премьер: Украина входит в мировой финансовый кризис
Премьер предупредил о приближении экономического кризиса
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины (Видео)
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины (Видео)
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок

Порошенко: Языковой закон не требует ревизии

Порошенко: Языковой закон не требует ревизии
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что закон о языке не требует ревизий.

Закон о языке, приятный в апреле 2019 года, сбалансирован и выверен, и не нуждается ни в каких изменениях, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Он взвешенный, сбалансированный, он защищает государственный язык и оставляет широкий простор свободы для граждан Украины, которым удобнее общаться на других языках. Наша команда очень деликатно урегулировала этот вопрос", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

"Нет никаких оснований и необходимости, чтобы "Слуга народа" ревизовали языковой закон", - добавил он.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Позже Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы, ВК) заявила, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине, однако закон о государственном языке не справился с этой задачей.

В ВК признали, что языковая политика "является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

"Принимая во внимание особое место русского языка в Украине, а также угнетение украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью понимает необходимость поощрения использования украинского языка как государственного. Поэтому похвально, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке", - пояснили в ВК.

Вместе с тем, в Комиссии пришли к выводу, что из закона должна быть изъята статья, устанавливающая ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. Кроме того, в ВК отметили, что "частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе, когда их видно и слышно другим в общественных местах".

Порошенко оригинально поздравил украинцев с Днем рождения Шевченко

Также возможность распространения материалов избирательной кампании на языках, отличных от украинского, не должна ограничиваться территориями компактного проживания меньшинств. В том числе закон должен предусматривать четкие исключения для использования языков, отличных от украинского, в чрезвычайных ситуациях, например, при общении со службами спасения - полиция, пожарные, персонал больницы и так далее.

Согласно документу, должны быть заменены требования одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства и на украинском языке в один и тот же день. Также должно быть пересмотрено положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке, а также ряд других положений, отметили в ВК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинский язык, Языковой закон, Петр Порошенко, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
05 Модные челки 2020 года: виды на разную длину волос (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина приостановила авиасообщение с Италией
Украина приостановила авиасообщение с Италией
Шмыгаль: Министры отказались от своих премий до конца года
Министры отказались от своих премий до конца года
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
&quot;Время и Стекло&quot;: насколько хорошо вы знаете клипы группы
"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь