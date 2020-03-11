Порошенко: Языковой закон не требует ревизии

Новости Украины:Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что закон о языке не требует ревизий.

Закон о языке, приятный в апреле 2019 года, сбалансирован и выверен, и не нуждается ни в каких изменениях, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Он взвешенный, сбалансированный, он защищает государственный язык и оставляет широкий простор свободы для граждан Украины, которым удобнее общаться на других языках. Наша команда очень деликатно урегулировала этот вопрос", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

"Нет никаких оснований и необходимости, чтобы "Слуга народа" ревизовали языковой закон", - добавил он.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Позже Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы, ВК) заявила, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине, однако закон о государственном языке не справился с этой задачей.

В ВК признали, что языковая политика "является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

"Принимая во внимание особое место русского языка в Украине, а также угнетение украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью понимает необходимость поощрения использования украинского языка как государственного. Поэтому похвально, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке", - пояснили в ВК.

Вместе с тем, в Комиссии пришли к выводу, что из закона должна быть изъята статья, устанавливающая ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. Кроме того, в ВК отметили, что "частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе, когда их видно и слышно другим в общественных местах".

Также возможность распространения материалов избирательной кампании на языках, отличных от украинского, не должна ограничиваться территориями компактного проживания меньшинств. В том числе закон должен предусматривать четкие исключения для использования языков, отличных от украинского, в чрезвычайных ситуациях, например, при общении со службами спасения - полиция, пожарные, персонал больницы и так далее.

Согласно документу, должны быть заменены требования одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства и на украинском языке в один и тот же день. Также должно быть пересмотрено положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке, а также ряд других положений, отметили в ВК.