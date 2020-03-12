Правительство разъединило Минветератов и МинВОТ

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08:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Министром ветеранов 4 марта стал Сергей Бессараб, а министром реинтеграции - Алексей Резников.

Кабинет министров Украины отменило создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на 2 ведомства.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Таким образом, в правительстве вновь появилось отдельное Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий было переименовано в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, министром ветеранов 4 марта стал Сергей Бессараб, а министром реинтеграции — Алексей Резников.

В сентябре 2019 года руководящая партия «Слуга народа» объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Тогда ведомство возглавила Оксана Коляда.

Шмыгаль: Министры отказались от своих премий до конца года

Напомним: 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. Также депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Позже правительство назначило временного руководителя Минобразования — Юрия Полюховича, временного министра экономики — Павла Кухту, временную министра культуры — Светлану Фоменко и временного главы Минэнерго — Виталия Шубина.

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Кабмин, Алексей Резников, МинВОТ, Сергей Бессараб, Минветератов.
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