Кабмин назначил двух заместителей новому министру финансов

Новости Украины:Кабмин назначил Шкуракова первым замминистра финансов, Гелетия – замминистра по банковскому и международному блоку.

Кабинет министров назначил Василия Шкуракова первым заместителем министра финансов, Юрия Гелетия – заместителем министра по банковскому и международному блоку, сообщил журналистам министр финансов Игорь Уманский.

Министр также предложил кандидатуру Светланы Воробей как замминистра, отвечающего за налоговую сферу.

"Премьер провел собеседование, в настоящее время она проходит спецпроверку", – отметил Уманский.

Василий Шкураков был назначен замминистра финансов в конце 2018 года, до этого возглавлял департамент долговой политики в министерстве. На должности замминистра отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.

Юрий Гелетий в декабре 2018-го был назначен замминистра по вопросам европейской интеграции.