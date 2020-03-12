"Неотложный закон": какие изменения ждут СБУ (Фото)

Новости Украины:В СБУ отметили, что новый закон позволит спецслужбе перейти на качественный уровень в работе.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит проект Закона "О Службе безопасности Украины", поданный Президентом 10 марта.

Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что этот законопроект содержит системные нововведения, которые позволят спецслужбе перейти на качественно иной формат в своей деятельности.

"Глава государства определил этот законопроект, как неотложный. И я надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит его довольно быстро. Ведь в нынешних условиях, когда Украина противостоит многим угрозам, как внешним, так и внутренним, реформа СБУ с каждым днем приобретает новую актуальность", - подчеркнул Баканов.

Также он добавил, что эта реформа - не просто законодательный вопрос, а реальная возможность для улучшения работы ведомства и безопасности всей страны.

Глава СБУ считает этот документ сбалансированным, ведь он учитывает лучшие мировые тенденции построения эффективных спецслужб и собственный опыт СБУ по противодействию гибридным угрозам.

Что изменится:

Законопроект разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности, определяет новые приоритеты в ее работе.

Служба откажется от несвойственных ей функций.

Состоится демилитаризация СБУ с внедрением ее гибкой структуры.

Ведомство сосредоточит свое внимание на контрразведывательной противодействия угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобное.

Предполагается существенное усиление информационно-аналитической составляющей в деятельности СБУ, переход от реактивного подхода в работе с проактивной и риск-ориентированного.

СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.

Произойдет постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тыс до 15 тыс человек.

Планируется усиление парламентского и общественного контроля над деятельностью Службы безопасности Украины.

Отдельное внимание будет сосредоточено на минимизации рисков политического вмешательства в деятельность СБУ.

Инициатором данного законопроекта стал глава украинского государства Владимир Зеленский. Он был зарегистрирован 10 марта.

В ведомстве рассказало, что проект закона был подготовлен на базе документа, разработали специалисты СБУ и подали в Офис Президента в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы. В его финальной редакции также учтены ключевые предложения международных партнеров.