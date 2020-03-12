Скачать
Четверг, 12.03.2020
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
ЕС отреагировал на решение США прервать транспортное сообщение с Европой
ЕС резко ответил США на недопуск путешественников из Шенгена
Бой Ломаченко против Лопеса под угрозой срыва
Бой Ломаченко против Лопеса под угрозой срыва
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 марта

"Неотложный закон": какие изменения ждут СБУ (Фото)

Смотрите фото (4)
"Неотложный закон": какие изменения ждут СБУ (Фото)
13:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:В СБУ отметили, что новый закон позволит спецслужбе перейти на качественный уровень в работе.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит проект Закона "О Службе безопасности Украины", поданный Президентом 10 марта.

Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что этот законопроект содержит системные нововведения, которые позволят спецслужбе перейти на качественно иной формат в своей деятельности.

"Глава государства определил этот законопроект, как неотложный. И я надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит его довольно быстро. Ведь в нынешних условиях, когда Украина противостоит многим угрозам, как внешним, так и внутренним, реформа СБУ с каждым днем приобретает новую актуальность", - подчеркнул Баканов.

Также он добавил, что эта реформа - не просто законодательный вопрос, а реальная возможность для улучшения работы ведомства и безопасности всей страны.

Глава СБУ считает этот документ сбалансированным, ведь он учитывает лучшие мировые тенденции построения эффективных спецслужб и собственный опыт СБУ по противодействию гибридным угрозам.

Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ

Что изменится:

  • Законопроект разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности, определяет новые приоритеты в ее работе.

  • Служба откажется от несвойственных ей функций.

  • Состоится демилитаризация СБУ с внедрением ее гибкой структуры.

  • Ведомство сосредоточит свое внимание на контрразведывательной противодействия угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобное.

  • Предполагается существенное усиление информационно-аналитической составляющей в деятельности СБУ, переход от реактивного подхода в работе с проактивной и риск-ориентированного.

  • СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.

  • Произойдет постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тыс до 15 тыс человек.

  • Планируется усиление парламентского и общественного контроля над деятельностью Службы безопасности Украины.

  • Отдельное внимание будет сосредоточено на минимизации рисков политического вмешательства в деятельность СБУ.

Инициатором данного законопроекта стал глава украинского государства Владимир Зеленский. Он был зарегистрирован 10 марта.

В ведомстве рассказало, что проект закона был подготовлен на базе документа, разработали специалисты СБУ и подали в Офис Президента в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы. В его финальной редакции также учтены ключевые предложения международных партнеров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Верховная Рада, СБУ, Реформы, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
05 Сдерживание коронавируса: Италия пошла на радикальную меру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Фестиваль анимации LINOLEUM 2020 объявил о старте приема заявок в конкурсную программу
Фестиваль анимации LINOLEUM 2020 объявил о старте приема заявок в конкурсную программу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь