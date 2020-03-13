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Ермак: Встреча в нормандском формате откладывается

Ермак: Встреча в нормандском формате откладывается
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, надеется, что саммит глав государства еще может пройти в Берлине в апреле.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем, в том числе, говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен состояться в Берлине, я надеюсь, в апреле", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.

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Напомним, 9 декабря 2019 года состоялась первая за три года встреча в нормандском формате глав Украины, Германии, Франции и России. Стороны подписали "общие согласованные выводы" о поддержке ранее взятых на себя договоренностях и приверженности минским соглашениям.

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Донбасс, Берлин, СНБО, Нормандский формат, Андрей Ермак.
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