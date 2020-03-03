Лавров назвал ненужными "пустые" саммиты в "нормандском формате"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не нужны "пустые саммиты" глав стран "нормандского формата".
Об этом он сказал на совместной с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто пресс-конференции в Москве.
Лавров заявил, что Франция и Германия ничего не делают, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на "нормандском саммите" в декабре прошлого года в Париже.
"Вместо этого они на передний план выдвигают, как самоцель, созыв еще одной встречи в верхах "нормандской четверки" независимо от того, будет выполнена предыдущая договорённость или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммитов не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали", - сказал Лавров.
При этом, по его словам, европейцы должны сконцентрироваться на том, чтобы украинская власть приступила к выполнению договорённостей о разведении сил и средств, разминировании и реализации политических реформ, в частности "закреплению на постоянной основе специального статуса Донбасса".
Лавров подчеркнул, что Минские договоренности – безальтернативные, а после утверждения резолюцией Совета безопасности ООН они стали частью международного права.
"Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко (о необходимости внесения изменений в Минские соглашения – ред), включая заявления о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН и взять весь периметр этих территорий под контроль, а уже потом проводить выборы и многое другое", - сказал Лавров.
Он заявил, что направил неоднократно обращался к главам МИД Германии и Франции с призывом "не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве".
Как сообщалось ранее, на Парижском саммите глав государств Украины, ФРГ, Франции и РФ предварительно задекларировали провести следующую встречу в апреле.
11 февраля заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что без выполнения политических аспектов коммюнике со стороны Украины о точных сроках проведения нового саммита в "нормандском формате" говорить пока не приходится. По его словам, из всех парижских договоренностей выполнена только одна - обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
В тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка к новой встрече лидеров стран "нормандской четверки" пока не осуществляется.
15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча "нормандской четверки" состоялась в апреле.
26 февраля Пристайко сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" планируется через месяц.