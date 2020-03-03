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Лавров назвал ненужными "пустые" саммиты в "нормандском формате"

Лавров назвал ненужными "пустые" саммиты в "нормандском формате"
15:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в том, что они ничего не делают, чтобы убедить Украину выполнить свои обязательства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не нужны "пустые саммиты" глав стран "нормандского формата".

Об этом он сказал на совместной с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто пресс-конференции в Москве.

Лавров заявил, что Франция и Германия ничего не делают, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на "нормандском саммите" в декабре прошлого года в Париже.

"Вместо этого они на передний план выдвигают, как самоцель, созыв еще одной встречи в верхах "нормандской четверки" независимо от того, будет выполнена предыдущая договорённость или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммитов не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали", - сказал Лавров.

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При этом, по его словам, европейцы должны сконцентрироваться на том, чтобы украинская власть приступила к выполнению договорённостей о разведении сил и средств, разминировании и реализации политических реформ, в частности "закреплению на постоянной основе специального статуса Донбасса".

Лавров подчеркнул, что Минские договоренности – безальтернативные, а после утверждения резолюцией Совета безопасности ООН они стали частью международного права.

"Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко (о необходимости внесения изменений в Минские соглашения – ред), включая заявления о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН и взять весь периметр этих территорий под контроль, а уже потом проводить выборы и многое другое", - сказал Лавров.

Он заявил, что направил неоднократно обращался к главам МИД Германии и Франции с призывом "не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве".

Как сообщалось ранее, на Парижском саммите глав государств Украины, ФРГ, Франции и РФ предварительно задекларировали провести следующую встречу в апреле.

11 февраля заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что без выполнения политических аспектов коммюнике со стороны Украины о точных сроках проведения нового саммита в "нормандском формате" говорить пока не приходится. По его словам, из всех парижских договоренностей выполнена только одна - обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

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В тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка к новой встрече лидеров стран "нормандской четверки" пока не осуществляется.

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча "нормандской четверки" состоялась в апреле.

26 февраля Пристайко сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" планируется через месяц.

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Германия, Франция, МИД России, Сергей Лавров, Нормандский формат, "Нормандская четверка".
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