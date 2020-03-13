ЕС продлил санкции против России за агрессию против Украины

Новости Украины:Совет ЕС опубликовал постановление о продлении на полгода индивидуальных санкций за подрыв суверенитета Украины.

Индивидуальные санкции ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины в отношении физических и юридических лиц продлеваются решением Совета ЕС на шесть месяцев, сообщается в публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

"Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после публикации. Оно действует до 15 сентября 2020 года", - говорится в документе.

Решение совета принято по письменной процедуре, объяснил "Интерфаксу" источник в институтах ЕС.

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.

В последовавшем за публикацией юридического акта коммюнике Совета ЕС сказано: "Сегодня совет решил, что нынешние санкции в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены еще на шесть месяцев до 15 сентября 2020 года".

В настоящее время они применяются к 175 физическим и 44 юридическим лицам после исключения из списка двух умерших человек.

Ранее в пятницу источник в ЕС сообщил "Интерфаксу" о принятии государствами-членами ЕС данного решения.