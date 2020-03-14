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Комитет Рады не поддержал законопроект ОПЗЖ по отмене медреформы

Комитет Рады не поддержал законопроект ОПЗЖ по отмене медреформы
09:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Комитет здоровья нации отклонил законопроект №3130 авторства нардепов Оппозиционной платформы "За жизнь", которым предлагалось отменить медицинскую реформу.

Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования отклонил законопроект ОПЗЖ по отмене закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения Украины.

Об этом на брифинге по завершению заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации сказал председатель комитета Михаил Радуцкий.

"Решением комитета законопроект 3130 отклонен в целом. Это говорим о том, что реформа будет продолжаться. Никто не говорит, что нет никаких недостатков, НСЗУ пообещала их исправить. Есть вопросы по инфекционных больницах, НСЗУ взяла один день и в понедельник даст исправления, но в целом 1 апреля никто ничего не останавливает", - сказал Радуцкий.

Так же, по его словам, отклонен проект постановления о неотложных мерах по недопущению системы здравоохранения (регистрационный номер 3140)

Радуцкий добавил относительно изменений, которые внесет НСЗУ, что речь идет о больнице, которые на данный момент не соответствуют требованиям НСЗУ и не могут подписать контракт на оказание медуслуг по Программе медицинских гарантий.

"НСЗУ дало срок до конца года больницам исправить эту ситуацию. Они сейчас будут законтрактованы, но сейчас они должны подготовиться и выполнить все условия НСЗУ",- сказал Радуцкий.

Как добавила на брифинге и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, отложенные требования не применяются к приоритетным пакетам, например, лечению инсульта или инфаркта, оказанию медпомощи при родах, а касаются требований по оборудованию.

Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине

Законопроект 3130, которым отменяется закон о государственные финансовые гарантии медицинского обслуживания населения Украины был зарегистрирован в Верховной Раде шестью депутатами ОПЗЖ, в частности Наталией Королевской, Вадимом Рабиновичем, Юрием Солодом и др.

Также Радуцкий сообщил, что на следующей в неделе министр здравоохранения Илья Емец представит свое видение развития системы охраны.

"Самое главное, что мы услышали от министра сегодня - никто не сворачивает реформу, никто не откладывает реформу, пути выполнения этой стратегии мы услышим во вторник", - сказал Радуцкий.

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Михаил Радуцкий, Медреформа, Отмена медреформы, НСЗУ, ОПЗЖ.
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