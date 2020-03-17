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Назначение генпрокурора: Зеленский пришел и выступил в Раде

Назначение генпрокурора: Зеленский пришел и выступил в Раде
10:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента по кадровым вопросам, в котором принимает участие Президент Украины Владимир Зеленский.

"Внеочередное заседание объявляю открытым", - сказал спикер.

В зале заседаний зарегистрировалось 359 народных депутатов.

"Вношу предложение относительно предоставления согласия на назначение Венедиктовой Ирины Валентиновны на должность генерального прокурора Украины. Ирина Валентиновна не нуждается в особом представлении - известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом депутат партии "Слуга народа" ... Прошу поддержать", - сказал Владимир Зеленский.

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Он добавил, что ее назначение позволит обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры.

Как сообщалось, на заседании будет рассматриваться проект постановления Верховной Рады о согласовании по вопросу назначения Президентом Украины Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора и проект Постановления Верховной Рады о назначении Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Верховная Рада, Генпрокурор, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Ирина Венедиктова.
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