Правительство сменило и.о. министра образования

Новости Украины:Кабинет министров назначил исполняющей обязанности министра образования и науки на заместителя главы ведомства Любомиру Мандзий.

Кабинет министров Украины временно возложил обязанности министра образования и науки на заместителя министра Любомиру Мандзий.

"Временно возложить обязанности министра образования и науки Украины на Мандзий Любомиру Степановну, которая сейчас заместитель министра образования и науки", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

До этого временно исполнял обязанностей министра первый заместитель Юрий Полюхович.

В то же время представление на назначение нового министра образования не поступало. Предыдущим министром образования и науки была Анна Новосад.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР рассматривает вопрос о Кабинете министров. Депутаты поддержали отставку Премьер-министра Алексея Гончарука, который накануне подал соответствующее заявление. Отставка Премьер-министра означает автоматическую отставку всего состава правительства.4

Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабинета министров Украины.