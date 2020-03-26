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Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
10:14 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.

На должность заместителя председателя Службы безопасности Владимир Зеленский назначил Якушева Александра. Также новых начальников получили Управления СБУ в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Соответствующий указ №114/2020 был подписан 25 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

О новом заместителе Баканова известно, что в 2015 году он работал на должности помощника председателя СБУ и был начальником отдела СБУ аппарата главы службы.

Кроме того, в 2015 году министр МВД Арсен Аваков наградил Якушева оружием. Ему достался "Форт 17-03", калибра 9 мм.

Начальником Харьковского Управления президент назначил Дудина Романа, Сумского – Салюка Олега. Такую же должность на Черниговщине получил Павел Ревунов. До этого он был заместителем начальника управления СБУ в области.

Ни одной декларации указанных лиц в открытых источниках найти не удалось.

Ситуация с COVID-19: Зеленский провел совещание с мэрами городов и председателями ОГА

Ранее президент Владимир Зеленский уволил Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия с должностей заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Первым заместителем он назначил Василия Малыша.

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СБУ, Президент, Владимир Зеленский, Александр Якушев.
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