Ситуация с COVID-19: Зеленский провел совещание с мэрами городов и председателями ОГА

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Владимир Зеленский провел плановое совещание для обсуждения ситуации в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с городскими головами областных центров и председателями областных горгосадминистраций относительно нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает пресс-служба Офиса президента, к совещанию в режиме онлайн также присоединились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Указывается, что участники совещания обсудили вопросы решения проблем в борьбе с COVID-19, которые были озвучены регионами после первого селекторного совещания 22 марта.

"Большинство вопросов - к Министерству здравоохранения. Сложные проблемы в самом простом - достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал глава государства.

аместитель руководителя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко подробно рассказал о том, как произошло распределение масок, комбинезонов, тестов, аппаратов ИВЛ, которые прибыли в Украину самолетом из Китая ночью 23 марта.

"Вчера мы выкупили нужны реагенты, и сегодня в 10:00 они были доставлены в региональные лаборатории. Наши вирусологи консультируют лаборатории относительно использования предоставленных средств напрямую - в телефонном режиме или онлайн", - сообщил он.

Отдельно с премьер-министром была обсуждена социальная поддержка медицинских работников и социально незащищенных слоев населения, поставки лекарств, которые необходимы регулярно, а также возможность ужесточения ответственности для лиц, нарушающих самоизоляцию по приезду из-за границы.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Напомним: