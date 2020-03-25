Ситуация с COVID-19: Зеленский провел совещание с мэрами городов и председателями ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с городскими головами областных центров и председателями областных горгосадминистраций относительно нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как передает пресс-служба Офиса президента, к совещанию в режиме онлайн также присоединились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Указывается, что участники совещания обсудили вопросы решения проблем в борьбе с COVID-19, которые были озвучены регионами после первого селекторного совещания 22 марта.
"Большинство вопросов - к Министерству здравоохранения. Сложные проблемы в самом простом - достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал глава государства.
аместитель руководителя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко подробно рассказал о том, как произошло распределение масок, комбинезонов, тестов, аппаратов ИВЛ, которые прибыли в Украину самолетом из Китая ночью 23 марта.
"Вчера мы выкупили нужны реагенты, и сегодня в 10:00 они были доставлены в региональные лаборатории. Наши вирусологи консультируют лаборатории относительно использования предоставленных средств напрямую - в телефонном режиме или онлайн", - сообщил он.
Отдельно с премьер-министром была обсуждена социальная поддержка медицинских работников и социально незащищенных слоев населения, поставки лекарств, которые необходимы регулярно, а также возможность ужесточения ответственности для лиц, нарушающих самоизоляцию по приезду из-за границы.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
Напомним:
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