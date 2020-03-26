Кабмин предлагает Раде сократить расходы бюджета

Новости Украины:Кабмин намерен предложить Раде внести изменения в госбюджет, увеличить его дефицит на 202 млрд грн.

Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Речь идет о предложениях Кабмина, которые они направили руководству Верховной Рады", - написал он в "Телеграм-канале" в четверг.

"Среди прочего они (правительство - ред.) предлагают: 1. Уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн. 2. Увеличить расходы на 96 млрд грн. 3. Соответственно дефицит ГБ увеличится на 202 млрд грн, или почти в четыре раза! 4. Как покрытие дефицита - увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего речь идет о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн", - указал нардеп.

Между тем текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Госбюджет на 2020 год в существующей редакции определяет доходы в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду - 975 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.

По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 млрд грн.

"...Создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином практически в ручном режиме", - написал Гончаренко.

При этом, по его словам, резко сокращается финансирование ряда программ, в том числе образовательных, культурных и по поддержке сельхозпроизводителей, а также финансирование Государственного фонда регионального развития, субвенций ОТГ на инфраструктуру и социально-экономическое развитие.

Помимо этого, предложенными в госбюджет на этот год поправками предлагается "обнулить финансирование местных выборов-2020", которые должны состояться в октябре.