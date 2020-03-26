Скачать
Четверг, 26.03.2020
Коронавирус в Киеве - количество больных увеличилось
Коронавирус в Киеве - количество больных увеличилось
Льготный режим - это не прощение долгов: в НБУ напомнили, что кредиты надо платить
Льготный режим: В НБУ напомнили, что кредиты надо платить
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

Суд просят арестовать экс-министра МИД Кожару

Суд просят арестовать экс-министра МИД Кожару
12:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: wikimedia.org

Новости Украины:В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-министра иностранных дел Леонида Кожары.

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары. Об этом информирует пресс-служба суда.

"26 марта 2020 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Нацполиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары", - сказано в сообщении.

В суде призвали СМИ воздержаться от посещения здания суда и сообщили, что в целях соблюдения карантинных мер и недопущения скопления людей в зале судебного заседания будут присутствовать только участники судебного процесса.

Отмечается, что суд принял решение об онлайн-трансляцию судебного заседания. Ссылка на онлайн-трансляцию, как и время проведения трансляции, будут озвучены дополнительно.

Как сообщалось, 21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

Экс-министр иностранных дел задержан по подозрению в убийстве

По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Убийство, МВД, Леонид Кожара, Антон Геращенко, Сергей Старицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
05 Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики
Какого числа православная и католическая Пасха 2020
Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса
Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь