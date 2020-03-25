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Экс-министр иностранных дел задержан по подозрению в убийстве

Экс-министр иностранных дел задержан по подозрению в убийстве
14:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме.

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан в по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в среду.

Он отметил, что труп Старицкого с огнестрельным ранением был обнаружен в ночь на 22 февраля в доме Кожары, при этом выстрел был совершен из наградного оружия владельца дома.

"Л.Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - написал Геращенко.

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Как сообщалось, 21 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы.

"По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильза

Позже появилась информация, что в доме Кожары был застрелен Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

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Рекламный холдинг Atlantic Group сообщил в Facebook, что гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу поздно вечером. Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство. "В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью.

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Полиция, Убийство, МВД, Леонид Кожара, Антон Геращенко, Сергей Старицкий.
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