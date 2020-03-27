ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО

Новости Украины:ЕС призывает расследовать данные о пытках на Донбассе и просит РФ оказать влияние на вооруженные формирования.

ЕС призывает расследовать сообщения о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком обращении к задержанным в так называемых "ДНР" и "ЛНР", обратившись к России с просьбой оказать значительное влияние на поддерживаемые вооруженные формирования.

"В частности, доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выявил и в дальнейшем подтвердил постоянную схему необоснованных задержаний, которая часто сводилась к насильственному исчезновению, пыткам и жестокому обращению к задержанным в связи с конфликтом лицам в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Эта практика и безнаказанность их исполнителей должна закончится... ЕС ожидает немедленного и всестороннего расследования этих сообщений о нарушениях", - говорится в заявлении пресс-секретаря по международным делам и политике безопасности, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел в пятницу.

В этой связи ЕС призвал РФ оказать значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, и подтвердил приверженность независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины.

"В этом контексте ЕС ожидает, что Россия окажет значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы достигнуть устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины. Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в ЕС.

Также в заявлении подчеркивается, что независимым международным наблюдателям, таким как Международный комитет Красного креста и УВКПЧ должен быть предоставлен полный и безусловный доступ ко всем задержанным и местам пребывания под стражей.