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На Донбассе боевики пять раз открывали огонь

На Донбассе боевики пять раз открывали огонь
07:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики выпустили 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям украинских вленных вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.

Кроме этого, боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid 19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Водяного - из 82-мм минометов - 5 мин; вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Березового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе подчеркнули, что подразделения ООС "применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним: 

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС, Ситуация в зоне ООС.
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