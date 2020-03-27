На Донбассе боевики пять раз открывали огонь

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики выпустили 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям украинских вленных вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.
Кроме этого, боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.
Также в пресс-центре отметили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid 19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Водяного - из 82-мм минометов - 5 мин; вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Березового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе подчеркнули, что подразделения ООС "применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Напомним:
Международный комитет Красного Креста (МККК) начал срочную раздачи продуктов и средств гигиены местным жителям Донбасса для предотвращения распространения COVID-19.
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
В зоне ООС останавливается пропуск через линию разграничения.