Арахамия не исключают еще одного заседания ВР

Новости Украины:Давид Арахамия сообщил, что сегодня может состояться два внеочередных заседания Рады.

В понедельник, 30 марта, может состояться сразу два внеочередных заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам по результатам совещания с руководителями парламентских фракций и депутатских групп в воскресенье вечером.

"Завтра у нас могут быть одна или две внеочередные сессии... Мы решили, что если по потребности появятся какие-то другие срочные законопроекты, то мы их примем в режиме другой внеочередной сессии, которая может быть одна за другой", - информировал Арахамия.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что на первое внеочередное заседание Совета уже есть согласованный порядок дня.

"Есть согласованный порядок дня, скажем так, на первую внеочередную сессию. Он касается вопросов борьбы с коронавирусом и небольших изменений в работе Верховной Рады, чтобы комитеты могли работать в видеорежиме", - сказал Корниенко.

Арахамия также подтвердил, что на втором внеочередном заседании Рады в понедельник могут рассмотреть законопроект относительно невозврата бывшим собственникам национализированных банков, земельный законопроект, а также проект для того, чтобы Укрпочта в условиях карантина могла "нормально начислять пенсии и выдавать их".