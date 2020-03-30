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Арахамия не исключают еще одного заседания ВР

Арахамия не исключают еще одного заседания ВР
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Давид Арахамия сообщил, что сегодня может состояться два внеочередных заседания Рады.

В понедельник, 30 марта, может состояться сразу два внеочередных заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам по результатам совещания с руководителями парламентских фракций и депутатских групп в воскресенье вечером.

"Завтра у нас могут быть одна или две внеочередные сессии... Мы решили, что если по потребности появятся какие-то другие срочные законопроекты, то мы их примем в режиме другой внеочередной сессии, которая может быть одна за другой", - информировал Арахамия.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что на первое внеочередное заседание Совета уже есть согласованный порядок дня.

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"Есть согласованный порядок дня, скажем так, на первую внеочередную сессию. Он касается вопросов борьбы с коронавирусом и небольших изменений в работе Верховной Рады, чтобы комитеты могли работать в видеорежиме", - сказал Корниенко.

Арахамия также подтвердил, что на втором внеочередном заседании Рады в понедельник могут рассмотреть законопроект относительно невозврата бывшим собственникам национализированных банков, земельный законопроект, а также проект для того, чтобы Укрпочта в условиях карантина могла "нормально начислять пенсии и выдавать их".

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Рада, Александр Корниенко, Давид Арахамия.
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