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Разумков рассказал, что будет на повестке дня внеочередного заседания Рады

Разумков рассказал, что будет на повестке дня внеочередного заседания Рады
00:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков рассказал, что будет рассматривать Рада.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что внеочередное заседание парламента состоится в 14:00 в понедельник, 30 марта, и рассказал, какие вопросы будут на нем рассматриваться.

Об этом он сказал журналистам по результатам совещания с руководителями парламентских фракций и депутатских групп в воскресенье вечером.

"Сейчас ждем письмо от Президента о созыве внеочередной. С руководителями депутатских фракций и групп была достигнута договоренность, что встреча состоится в 14 часов. В 11 часов будет согласительный совет. Он будет в ограниченном режиме, мы не будем приглашать туда представителей комитетов, но для того, чтобы уменьшить время на выступления в зале, мы дадим возможность коллегам, чтобы по каждому из вопросов высказали свою собственную позицию", - сказал спикер.

Разумков рассказал, какие законопроекты могут внести в повестку дня

Разумков уточнил, что заседание пройдет в сессионном зале парламента.

"Поскольку мы планируем, что это заседание будет недолгим, то будем его проводить в зале пленарных заседаний. Маски, очки, перчатки будут предложены народным депутатам", - отметил Председатель ВР.

Он добавил, что журналисты смогут работать в кулуарах 3 этажа.

В Раде зарегистрировали новый законопроект

"О перечне вопросов – это законопроект №3268 об изменениях в некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения лечения от коронавируса больных. Это законопроект Михаила Радуцкого по применению лекарственных средств", - отметил Разумков.

Спикер также отметил законопроект №3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)". Разумков добавил, что этот законопроект подписан всеми депутатскими фракциями и группами.

"Есть еще некоторые законопроекты, связанные с борьбой с вывозом за таможенную территорию Украины средств защиты, потому что мы знаем, что это, к сожалению, сегодня есть и с этим надо будет тоже бороться", - сказал Разумков.

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Кроме того, по словам Председателя ВР запланировано рассмотрение законопроекта, который предусматривает на период карантина проведение заседаний комитетов Верховной Рады онлайн.

"Так же будет правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет", - отметил спикер.

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ВР, Спикер, Рада, Повестка дня, Дмитрий Разумков.
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