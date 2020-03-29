В Раде зарегистрировали новый законопроект

Новости Украины:В Раде зарегистрирован новый законопроект ”О комитетах Верховной Рады Украины”.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон ”О комитетах Верховной Рады Украины” (№3277).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Среди его авторов:

председатель ВР Дмитрий Разумков;

председатель фракции ”Слуга народа” Давид Арахамия;

председатель фракции ”Батькивщина” Юлия Тимошенко;

сопредседатель фракции ”Европейская солидарность” Ирина Геращенко;

заместитель председателя фракции ”Голос” Ярослав Железняк;

сопредседатель ”Оппозиционной платформы - За жизнь” Юрий Бойко;

глава группы ”Довира” Олег Кулинич.

Проектом закона предусматривается установить, что в течение установленного Кабинетом министров карантина для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемий и пандемий COVID-19, организация работы комитетов осуществляется на основе положений этого закона с рядом особенностей.

Речь идет о том, что планы работы, расписание заседаний и повестка дня заседаний комитетов сообщаются народным депутатам - членам соответствующих комитетов секретариатами комитетов через единую автоматизированную систему работы с документами в ВР.

Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном сайте Верховной Рады, с предварительного согласия большинства от утвержденного ВР количественного состава комитета, направленным председателю такого комитета с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированной электронной подписи.

Согласие на проведение заседания комитета в режиме видеконференции предоставляется каждым депутатом отдельно путем направления персонального письма в адрес председателя комитета.

Повестка дня заседания комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, и запланированные для рассмотрения на таком заседании проекты актов направляются членам соответствующего комитета секретариатом такого комитета безотлагательно, но не позднее 3 часов до начала заседания, с использованием единой автоматизированной системы.

Заседание комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, считается полномочным при условии удаленного (с помощью служебной планшета) присоединение к участию в таком заседании более половины от утвержденного Верховной Радой состава членов такого комитета.

Голосование на заседании комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, осуществляется членами комитета лично и открыто путем поднятия рук и высказывания своей позиции ”за”, ”против” или ”воздержался”.

Подсчет голосов при голосовании на заседании комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, осуществляется секретарем соответствующего комитета, а в случае невозможности принять участие в таком заседании секретарем комитета, подсчет голосов осуществляется председательствующим на заседании или другим, определенным им членом комитета.

Акты комитетов, протоколы и стенограммы их заседаний размещаются на официальном сайте парламента. На заседании комитета, которое проводится в режиме видеоконференции, ведется протокол и стенограмма заседания.

Акты комитетов и протоколы проведенных в режиме видеоконференции их заседаний подписываются квалифицированными электронными подписями с последующим оформлением в бумажном виде в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока действия этого закона.