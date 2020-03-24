В Украине комитет ВР взялся за "коммунальные" законопроекты

Новости Украины:ВРУ начали рассматривать два законопроекта об усилении защиты прав потребителей коммунальных услуг.

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом готовит заключение о соответствии праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины законопроектов об усилении защиты прав потребителей коммунальных услуг.

Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

"В комитете по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом на рассмотрении находятся два законопроекта - № 3097 и № 3097-1, которыми предусмотрено внесение изменений в некоторые законы Украины с целью защиты прав потребителей коммунальных услуг. В частности, изменениями в законы Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и "О защите прав потребителей" предлагается ввести компенсацию потребителю в десятикратном размере, если он сможет в судебном или внесудебном порядке доказать, что стоимость, указанная в полученных им платежках, завышена или начислена с нарушением условий договора и (или) Закона. Компенсация будет начисляться в десятикратном размере от полной стоимости, начисленной с нарушением условий договора для оплаты потребителем", - говорится в сообщении.

При этом законопроектом №3097-1 предлагается отменить начисление и уплату пени в случае несвоевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Также предлагается установить, что штраф (пеня), в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребителю на сумму долга не начисляется.

Кроме того, проектом предусмотрено ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья, прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг. При этом, мораторий не распространяется на должников, среднемесячный совокупный доход семьи которых, в расчете на месяц за предыдущий год, составляет не менее пятикратного размера прожиточного минимума для семьи.

Свой вывод о том, не противоречат предложенные законопроекты № 3097 и №3097-1 праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации, Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС обнародует на ближайшем заседании.

Напомним: