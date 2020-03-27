Разумков рассказал, какие законопроекты могут внести в повестку дня

Новости Украины:Согласительный совет Верховной Рады решит, вносить ли в повестку дня внеочередного заседания законопроекты о рынке земли и невозврате банков.

На согласительном совете будет принято решение о внесении в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады законопроектов №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и законопроекта о невозможности возврата неплатёжеспособных банков бывшим владельцам, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Есть законопроекты и один, и второй, они зарегистрированы в Верховной Раде. По ним также будет приниматься решение на согласительном совете и, если все будет хорошо, то они также будут вынесены в повестку дня на согласительном совете", - сказал Разумков в пятницу вечером после заседания фракции "Слуга народа".

Он добавил, что вопрос оставшихся семисот правок к законопроекту о рынке земли будет решён согласно процедуре.

"Это вопрос, будем работать. Процедура есть, вы ее прекрасно знаете. Количество правок – около 700, если я не ошибаюсь, но посмотрим, как будет идти работа в зале Верховной Рады", - сказал спикер парламента.