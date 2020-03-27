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Разумков рассказал, какие законопроекты могут внести в повестку дня

Разумков рассказал, какие законопроекты могут внести в повестку дня
22:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Согласительный совет Верховной Рады решит, вносить ли в повестку дня внеочередного заседания законопроекты о рынке земли и невозврате банков.

На согласительном совете будет принято решение о внесении в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады законопроектов №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и законопроекта о невозможности возврата неплатёжеспособных банков бывшим владельцам, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Есть законопроекты и один, и второй, они зарегистрированы в Верховной Раде. По ним также будет приниматься решение на согласительном совете и, если все будет хорошо, то они также будут вынесены в повестку дня на согласительном совете", - сказал Разумков в пятницу вечером после заседания фракции "Слуга народа".

Он добавил, что вопрос оставшихся семисот правок к законопроекту о рынке земли будет решён согласно процедуре.

Зеленский рассказал, когда Рада соберется на заседание

"Это вопрос, будем работать. Процедура есть, вы ее прекрасно знаете. Количество правок – около 700, если я не ошибаюсь, но посмотрим, как будет идти работа в зале Верховной Рады", - сказал спикер парламента.

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ВР, Рада, Дмитрий Разумков.
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