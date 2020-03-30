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Правительство собралось на внеочередное заседание

Правительство собралось на внеочередное заседание
01:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Денис Шмыгаль анонсировал внеочередное заседание Кабмина.

Кабинет министров собрался на внеочередное заседание и члены правительства только поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Только поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина". - написал Шмыгаль.

Разумков рассказал, что будет на повестке дня внеочередного заседания Рады

По его словам, отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости.

"Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", - уточнил Шмыгаль.

Напоминаем, глава министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

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Правительство, Кабмин, Заседание, Денис Шмыгаль.
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