Правительство собралось на внеочередное заседание

Новости Украины:Денис Шмыгаль анонсировал внеочередное заседание Кабмина.

Кабинет министров собрался на внеочередное заседание и члены правительства только поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Только поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина". - написал Шмыгаль.

По его словам, отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости.

"Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", - уточнил Шмыгаль.

Напоминаем, глава министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.