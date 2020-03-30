Правительство собралось на внеочередное заседание

Кабинет министров собрался на внеочередное заседание и члены правительства только поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Только поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина". - написал Шмыгаль.
По его словам, отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости.
"Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", - уточнил Шмыгаль.
Напоминаем, глава министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.