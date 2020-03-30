Петиция о возврате Супрун на должность главы Минздрава набрала необходимое количество голосов

Новости Украины:Петиция на сайте Президента Украины за возвращение Ульяны Супрун на должность главы Министерства здравоохранения набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Электронная петиция о восстановлении Ульяны Супрун на посту главы Министерства здравоохранения набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тыс

В частности, по состоянию на ночь понедельника эта петиция набрала 25 800 подписей.

Она была зарегистрирована 23 марта, автор — Елена Лосик.

Содержание петиции: "Во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии COVID-19, мы как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун

Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, к сожалению, упущено.

Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра".

Как сообщалось, Супрун возглавляла Минздрав с 1 августа 2016 года до 29 августа 2019 года.

Министра здравоохранения назначает и увольняет Верховная Рада по представлению Премьер-министра Украины.