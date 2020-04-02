Скачать
Четверг, 02.04.2020
В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения
Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (Фото)
Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля

Генеральный прокурор Венедиктова назначила своим замом Мустеца

Генеральный прокурор Венедиктова назначила своим замом Мустеца
11:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила заместителем генпрокурора Игоря Мустеца.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора своего нового заместителя Игоря Мустецу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг, 2 апреля 2020 года, представила коллективу Офиса генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу", - говорится в сообщении.

Ранее Мустеца работал первым заместителем прокурора Черновицкой области.

Венедиктова о расследовании дела Гандзюк: Все настроены на реальный результат

Как сообщалось, 27 марта Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора двух своих заместителей - Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Генеральный прокурор, Ирина Венедиктова, Офиса генпрокурора, Игорь Мустец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
03 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
04 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
05 "Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
Зеленский подписал закон о борьбе с последствиями коронавируса: что важно знать
Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь