Генеральный прокурор Венедиктова назначила своим замом Мустеца

Новости Украины:Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила заместителем генпрокурора Игоря Мустеца.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора своего нового заместителя Игоря Мустецу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг, 2 апреля 2020 года, представила коллективу Офиса генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу", - говорится в сообщении.

Ранее Мустеца работал первым заместителем прокурора Черновицкой области.

Как сообщалось, 27 марта Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора двух своих заместителей - Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.