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Иск Приватбанка против экс-владельцев рассмотрят по существу в Высоком суде Лондона

Иск Приватбанка против экс-владельцев рассмотрят по существу в Высоком суде Лондона
12:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому, иск ПриватБанка к экс-владельцам по существу рассмотрит Высокий суд Англии.

Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое подтвердило юрисдикцию английского суда рассматривать иск ПриватБанка к экс-владельцам, сообщил банк во вторник.

"Таким образом, у господина Коломойского, господина Боголюбова … больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более $3 млрд", – отмечается в релизе ПриватБанка.

Согласно ему, в решении, вынесенном 6 апреля 2020 судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент".

Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и шесть компаний, зарегистрированных в Англии и на Британских Виргинских островах, возместить расходы, понесенные ПриватБанком из-за их неудачных ходатайств.

Как сообщалось, национализированный в декабре 2016 год ПриватБанк спустя год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними британских компаний, и добился предписания суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5 млрд.

ПриватБанк подал новый иск против бывших собственников

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции этот иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по сути.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (а с учетом процентов – $3 млрд), как заявлено в исковых требованиях. Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать это решение в Верховном суде.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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НБУ, ПриватБанк, Лондон, Высокий суд, Верховный суд Великобритании.
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