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Ситуация ухудшается: в ЮНЕСКО отчитались о положении дел в оккупированном Крыму

Ситуация ухудшается: в ЮНЕСКО отчитались о положении дел в оккупированном Крыму
23:10 Вт, 7 Апрель 2020 Телеграф УНН Фото: МИД

Новости Украины:В ЮНЕСКО заявляют о дальнейшем ухудшении ситуации во временно оккупированном Крыму.

В ЮНЕСКО констатируют дальнейшее ухудшение ситуации на территории временно оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, в режиме онлайн 6 апреля состоялась десятая Информационная встреча по вопросам ситуации в временно оккупированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО.

"В докладах констатируется дальнейшее ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО, приводятся конкретные факты продолжающихся нарушений прав человека, притеснения национальных меньшинств, свободы прессы, безопасности журналистов, защиты культурного наследия, препятствий в доступе к образованию на родном языке", - говорится в сообщении.

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Также в адрес Генерального директора ЮНЕСКО и постпредства государств-членов отправлено заявление Постпреда Украины при ЮНЕСКО, Посла Украины во Франции О.Шамшура с актуализированной информацией о нарушениях прав человека и конвенций ЮНЕСКО во временно оккупированных АРК и городе Севастополе в сферах, касающихся мандата Организации.

"В заявлении, в частности, отмечаются продолжающееся тенденции к существенному ухудшению ситуации на полуострове и важность активизации усилий ЮНЕСКО по обеспечению прямого мониторинга ситуации в Крыму", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, в рамках Информационной встречи также распространено совместное заявление от имени 33 стран-членов ЮНЕСКО в поддержку позиции Украины. В документе содержится призыв к Секретариату ЮНЕСКО продолжить осуществление первого этапа прямого мониторинга с целью изучения ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции Организации.

"Результаты Информационной встречи подтвердили сохранение проблематики оккупированного Крыма в списке приоритетов деятельности ЮНЕСКО и показали дальнейший рост поддержки Украины в контексте рассмотрения очередного решения Исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)", запланированного на октябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

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МИД, ЮНЕСКО, ООН, Оккупированный Крым.
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