"Печальная реальность, о которой нельзя забывать": Кулеба напомнил, что в Украине идет война

Несмотря на пандемию коронавируса Covid-19, нельзя забывать о том, что на Донбассе продолжается война.
Об этом заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Война продолжается. Сегодня в киевский военный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными с передовой. С ампутациями, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями. Это печальная реальность, о которой нельзя забывать. Даже когда во всех новостях - коронавирус", - написал он в своем аккаунте в Twitter во вторник.
Війна триває. Сьогодні до київського воєнного шпиталю прибули 18 швидких з пораненими з передової. З ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями. Це сумна реальність, про яку не можна забувати. Навіть коли у всіх новинах — коронавірус.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2020
Напомним:
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня
В связи с большим числом людей на границе более полсотни пограничников подхватили коронавирус и сейчас находятся на изоляции.
Компания "Укрспецэкспорт" в рамках выполнения государственного оборонного заказа начала поставки 37 единиц БМП-1 для нужд армии.