"Печальная реальность, о которой нельзя забывать": Кулеба напомнил, что в Украине идет война

Новости Украины:Кулеба призывает не забывать о продолжающейся на Донбассе войне.

Несмотря на пандемию коронавируса Covid-19, нельзя забывать о том, что на Донбассе продолжается война.

Об этом заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Война продолжается. Сегодня в киевский военный госпиталь прибыли 18 скорых с ранеными с передовой. С ампутациями, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями. Это печальная реальность, о которой нельзя забывать. Даже когда во всех новостях - коронавирус", - написал он в своем аккаунте в Twitter во вторник.

Війна триває. Сьогодні до київського воєнного шпиталю прибули 18 швидких з пораненими з передової. З ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями. Це сумна реальність, про яку не можна забувати. Навіть коли у всіх новинах — коронавірус. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2020

Напомним: