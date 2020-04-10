Аваков о возможном премьерстве: Мне теперешний премьер нравится

Новости Украины:Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дает понять, то его в настоящее время не интересует пост премьер-министра Украины.

Глава МВД Арсен Аваков, который в своем последнем посте в соцсети рассказал, когда, по его мнению может завершиться карантин, а также о мерах, которые принимает власть для поддержки граждан, заявил, что не хочет становиться главой правительства.

В комментариях под своим постом в Фейсбук, отвечая на вопрос о том, готовится ли он к премьерству, глава МВД написал: "Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер нравится!".

Также Аваков выразил мнение о том, что нынешнего мэра Харькова Геннадия Кернеса вновь не изберут на этот пост.

"Не думаю, что победит. Думаю, выберут другого мэра", - написал Аваков, реагируя на комментарий о том, что харьковчане на местных выборах поддержат Кернеса.

Арсен Аваков предположил, что страна "начнет возвращаться к нормальной жизни в мае", при условии соблюдения введённого карантина.