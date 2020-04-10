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Кулеба: Санкции не были приняты для того, чтобы бесконечно наказывать РФ

Кулеба: Санкции не были приняты для того, чтобы бесконечно наказывать РФ
13:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Кулеба поддерживает идею экс-послов США по отмене санкций против РФ после прекращения агрессии.

Украина поддерживает любые креативные идеи, которые содействуют прекращению российской агрессии против нашего государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу, 10 апреля.

"Если Россия прекратит агрессию против нашего государства и выведет свои войска, то это позволит начать процесс снятия с неё санкций, ведь санкции не были приняты для того, чтобы бесконечно наказывать Россию - они были приняты для того, чтобы стимулировать Российскую Федерацию прекратить агрессию против нашей государства", - сказал Кулеба.

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В этом контексте он напомнил, что бывшие послы США в Украине выдвинули идею, что пандемия коронавируса является дополнительным стимулом для России продемонстрировать свою конструктивность на украинском треке и начать сворачивание своей агрессии, что позволит начать процесс отмены международных санкций.

"То есть их месседж в том, что если Россия действительно хочет уйти с Украины и ищет для этого оптимальный момент и формат, вот он настал ... Я, безусловно, поддерживаю любые аргументы и любые креативные идеи, которые содействуют прекращению агрессии против нашего государства и деоккупации Донбасса и также Крыма. Мы внимательно следим за всеми инициативами и анализируем их на предмет реалистичности в сфере реальной политики", - отметил глава МИД.

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Совет ЕС по внутренним делам решил продлить на следующие 6 месяцев санкции против Российской Федерации за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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Все по теме:

Украина, США, Россия, Крым, РФ, Донбасс, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО, ООС.
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