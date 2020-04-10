"Вопрос времени": Кулеба считает, что Путин уйдет с Донбасса и Крыма

Новости Украины:Глава МИД считает, что Путину рано или поздно придется оставить в покое Крым и Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выражает уверенность, что у президента Российской Федерации Владимира Путина нет другого выбора, как оставить Донбасс и Крым в покое.

Об этом глава МИД сказал во время онлайн-дискуссии аналитического центра "Атлантический Совет" (США) относительно отпора российской агрессии, перспектив переговоров в Минске и мирного урегулирования на востоке Украины.

Министр заявил, что не наблюдает серьезных изменений в нынешней политике Украины в отношении России, но аналогично не наблюдаем серьезных изменений в российской политике в отношении Украины. По его словам, с 2014 года продолжают обсуждаться одни и те же темы, и основные позиции остаются неизменными.

"Россия настаивает, что она сейчас не является стороной конфликта с тем же уровнем напора и чрезмерной самоуверенности, как это она делала в 2014 году. Россия призывает Украину принимать участие в прямом диалоге с так называемыми "Луганской и Донецкой народными республиками", как она это делает с 2014 года", - заявил Кулеба.

При этом он сказал, что Украина не участвует в прямом диалоге с формированиями, которые подконтрольны России.

"Мы настаиваем, что Трехсторонняя контактная группа сознательно названа трехсторонней, потому что в неё входят Украина, Россия и ОБСЕ, и мы обязательно считаем Россию стороной конфликта, а не как посредника или способствующую сторону", - сказал глава МИД.

Он напомнил, что Украина ведет переговоры с Россией относительно обмена удерживаемыми лицами и разведения сил вдоль линии фронта (линии разграничения).

"Если нам удастся укрепить доверие между двумя сторонами в этих направлениях - Россией и Украиной, мы сможем продвинуться дальше и попытаться сдвинуть другие вопросы, которые находятся в повестке дня", - подчеркнул Кулеба.

"Вы знаете, вести переговоры с Россией это как шагать по минному полю. Вы никогда не можете знать, где оно взорвется", - заявил Кулеба.

Он добавил, что "основные наши подходы и направления политики с целью урегулирования конфликта остаются абсолютно неизменными".

"Я верю, что у президента Путина нет другого выбора, как уйти из Украины – из восточной Украины и Крыма также. Все остальное – это просто вопрос времени", - подчеркнул глава МИД.

Напомним: