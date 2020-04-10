Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Почти без очередей: в ГПСУ отчитались о работе пунктов пропуска на границе
Почти без очередей: в ГПСУ отчитались о работе пунктов пропуска на границе
Обстрелы продолжаются: на Донбассе ранены еще двое украинских военных
Обстрелы продолжаются: на Донбассе ранены еще двое украинских военных
Основные изменения правил футбола (список)
Основные изменения правил футбола (список)
В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?
В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?

"Вопрос времени": Кулеба считает, что Путин уйдет с Донбасса и Крыма

"Вопрос времени": Кулеба считает, что Путин уйдет с Донбасса и Крыма
00:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Глава МИД считает, что Путину рано или поздно придется оставить в покое Крым и Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выражает уверенность, что у президента Российской Федерации Владимира Путина нет другого выбора, как оставить Донбасс и Крым в покое.

Об этом глава МИД сказал во время онлайн-дискуссии аналитического центра "Атлантический Совет" (США) относительно отпора российской агрессии, перспектив переговоров в Минске и мирного урегулирования на востоке Украины.

Министр заявил, что не наблюдает серьезных изменений в нынешней политике Украины в отношении России, но аналогично не наблюдаем серьезных изменений в российской политике в отношении Украины. По его словам, с 2014 года продолжают обсуждаться одни и те же темы, и основные позиции остаются неизменными.

"Россия настаивает, что она сейчас не является стороной конфликта с тем же уровнем напора и чрезмерной самоуверенности, как это она делала в 2014 году. Россия призывает Украину принимать участие в прямом диалоге с так называемыми "Луганской и Донецкой народными республиками", как она это делает с 2014 года", - заявил Кулеба.

При этом он сказал, что Украина не участвует в прямом диалоге с формированиями, которые подконтрольны России.

"Мы настаиваем, что Трехсторонняя контактная группа сознательно названа трехсторонней, потому что в неё входят Украина, Россия и ОБСЕ, и мы обязательно считаем Россию стороной конфликта, а не как посредника или способствующую сторону", - сказал глава МИД.

Он напомнил, что Украина ведет переговоры с Россией относительно обмена удерживаемыми лицами и разведения сил вдоль линии фронта (линии разграничения).

"Если нам удастся укрепить доверие между двумя сторонами в этих направлениях - Россией и Украиной, мы сможем продвинуться дальше и попытаться сдвинуть другие вопросы, которые находятся в повестке дня", - подчеркнул Кулеба.

"Вы знаете, вести переговоры с Россией это как шагать по минному полю. Вы никогда не можете знать, где оно взорвется", - заявил Кулеба.

Он добавил, что "основные наши подходы и направления политики с целью урегулирования конфликта остаются абсолютно неизменными".

"Я верю, что у президента Путина нет другого выбора, как уйти из Украины – из восточной Украины и Крыма также. Все остальное – это просто вопрос времени", - подчеркнул глава МИД.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, Оккупированный Крым, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
02 От четырех до 20 метров: ученые пересмотрели требования к безопасной дистанции людей из-за коронавируса (Фото)
03 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
04 Восстановление экономики: Шмыгаль обсудил с регионами выход из карантина
05 В условиях коронавируса: чем заменить антисептик для рук?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин не по-душе: в киевский суд подали уже 11 исков
Карантин не по-душе: в киевский суд подали уже 11 исков
Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов
Карантин в Харькове: за сутки составлено почти 20 админпротоколов
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
Microsoft: Запуск гибридного Surface Neo отложен на следующий год
Microsoft: Запуск гибридного Surface Neo отложен на следующий год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь