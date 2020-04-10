Обстрелы продолжаются: на Донбассе ранены еще двое украинских военных

Новости Украины:В результате обстрела боевиков у Орехово и недалеко от Крымского ранены двое украинских военнослужащих.

Незаконные вооруженные формирования 9 апреля обстреляли украинские позиции у Орехово и недалеко от Крымского, вследствие чего ранение получило двое военнослужащих, сообщается на странице штаба операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг вечером.

По информации пресс-центра, у Орехово боевики вели огонь из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – подчеркнули в штабе.

Также сообщается об обстреле недалеко от Крымского, где был ранен еще один украинский герой. "Противник применил вооружение боевой машины пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Состояние здоровья нашего военнослужащего - средней тяжести", – добавили в пресс-центре.

В штабе также отметили, что военнослужащим была оперативно оказана первая медицинская помощь и они были эвакуированы в лечебные учреждения.

Ранее сообщалось, что состоянием на 17.00 четверга, 9 апреля, было зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков, вследствие одного из них погиб один украинский военнослужащий.

Напомним: