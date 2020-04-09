ООС: Оккупанты сегодня 11 раз нарушили "тишину", один боец погиб

Новости Украины:В ООС дали отчет, что с начала сегодняшнх суток боевики 11 раз открывали огонь по позициям защитников.

По состоянию на 17.00 четверга, 9 апреля, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один украинский боец погиб.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники шесть раз обстреляли позиции украинских защитников.

По защитникам Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил недалек от Водяного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции возле Красногоровки и Новомихайловки оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Возле Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили установленный режим "Тишина".

Из минометов калибра 82 мм и гранатометов разных систем враг в течение дня обстрелял наши опорные пункты около Хутора Вольный и дважды - возле Орехово.

Рядом с Новгородским против украинских защитников оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

В районе Крымского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Напомним:

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