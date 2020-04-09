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ООС: Оккупанты сегодня 11 раз нарушили "тишину", один боец погиб

ООС: Оккупанты сегодня 11 раз нарушили "тишину", один боец погиб
18:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В ООС дали отчет, что с начала сегодняшнх суток боевики 11 раз открывали огонь по позициям защитников.

По состоянию на 17.00 четверга, 9 апреля, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один украинский боец погиб.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность", - отмечается в сообщении.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники шесть раз обстреляли позиции украинских защитников.

По защитникам Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил недалек от Водяного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции возле Красногоровки и Новомихайловки оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. 

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Возле Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили установленный режим "Тишина".

Из минометов калибра 82 мм и гранатометов разных систем враг в течение дня обстрелял наши опорные пункты около Хутора Вольный и дважды - возле Орехово.

Рядом с Новгородским против украинских защитников оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

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В районе Крымского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Напомним: 

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.

Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

Центр общественного здоровья заявляет, что респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду.

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Украина, Обстрел, Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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