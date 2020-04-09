Отчет ОБСЕ: СММ "услышала" около 45 взрывов возле Золотого

Новости Украины:ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение нарушений "тишины" у Золотого.

СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала существенный рост количества нарушений режима прекращения огня на Луганщине, большинство из которых произошли возле участка разведения в районе Золотого.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ №83/2020 от 8 апреля.

"В Луганской области Миссия констатировала пятикратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 30 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в районах к северо-востоку, юго-востоку и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Согласно отчету, 7 апреля, патрулируя в шести местах вокруг участка разведения в районе Золотого, команда СММ "слышала около 45 взрывов неопределенного происхождения и 60 очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета (все, по оценке, за пределами участка разведения, но в пределах 5 км от его края)".

В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав аналогичное количество взрывов (около 65 против ориентировочно 60 за предыдущий отчетный период).

Большинство нарушений, в том числе примерно половина всех взрывов, зафиксировано в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и в районах юго-западнее Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).