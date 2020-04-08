Заседание ТКГ: стороны достигли соглашения об обмене удерживаемыми лицами

Новости Украины:Украинская сторона в ТКГ по поручению Зеленского инициировала проведение переговоров беспрерывно, в формате видеоконференции.

Трехсторонняя контактная группа во время заседания в среду в режиме видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц, который должен состояться не позднее Пасхи.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе.

"Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Кроме того, на заседании ТКГ 8 апреля обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. "Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках", - говорится в сообщении.

Во время видеоконференции стороны ТКГ также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

"Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе", - цитирует обращение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака к участникам консультаций в среду пресс-служба ОП.

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.