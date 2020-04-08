Скачать
Среда, 08.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заседание ТКГ: стороны достигли соглашения об обмене удерживаемыми лицами
Заседание ТКГ: стороны достигли соглашения об обмене удерживаемыми лицами
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения: что разрешили
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения: что разрешили
Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
Футболисты УПЛ значительно подешевели
Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения

Заседание ТКГ: стороны достигли соглашения об обмене удерживаемыми лицами

Заседание ТКГ: стороны достигли соглашения об обмене удерживаемыми лицами
22:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинская сторона в ТКГ по поручению Зеленского инициировала проведение переговоров беспрерывно, в формате видеоконференции.

Трехсторонняя контактная группа во время заседания в среду в режиме видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц, который должен состояться не позднее Пасхи.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе.

"Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Минреинтеграции: В ОРДО скрыли данные о первой смерти от коронавируса

Кроме того, на заседании ТКГ 8 апреля обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. "Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках", - говорится в сообщении.

Во время видеоконференции стороны ТКГ также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

"Печальная реальность, о которой нельзя забывать": Кулеба напомнил, что в Украине идет война

По поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

"Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе", - цитирует обращение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака к участникам консультаций в среду пресс-служба ОП.

МИД: ЮНЕСКО заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Крыму

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Донбасс, ОРДЛО, ТКГ, Андрей Ермак, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
03 Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
04 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
05 Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
МИД Канады и коронавирус: Государственный секретарь заразилась COVID-19
Госсекретарь МИД Канады заразилась COVID-19
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Forbes снова признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире
Forbes снова признал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в мире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь