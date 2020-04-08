Минреинтеграции: В ОРДО скрыли данные о первой смерти от коронавируса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о первой смерти от коронавируса в ОРДЛО.
Как говорится в сообщении на сайте министерства, по состоянию на 7 апреля в ОРДО признали наличие 6 больных COVID-19, подчеркивая отсутствие летальных случаев.
"Вместе с тем, по имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице. Амвросиевка умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята", - отметили в министерстве.
Также в Минрегинтеграции отмечают, что в пгт. Кадиевка (находится на территории ОРЛО) в Центральной городской многопрофильной больнице врачами-вирусологами из России проводится ежедневный осмотр боевиков так называемого "армейского корпуса", при этом гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи.
"Вместе с тем, по информации МККК, уже до конца текущей недели организация планирует направить на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом. Поэтому груз будет содержать тесты для выявления коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, перчатки и другое. При этом, по данным МККК, со стороны оккупационных администраций запрос на гуманитарную помощь, как и раньше, не поступал", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что это лишний раз подтверждает то, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, оккупанты продолжают скрывать реальное положение вещей.
"Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточным количеством мест в лечебных учреждениях", - добавили в министерстве.
Напомним:
С 8 апреля в Житомире на время карантина запрещено убирать могилы на кладбищах.
В связи с введением карантина в Украине президент призвал всех граждан соблюдать режим и правила, чтобы снизить распространение коронавируса.
В Минздраве дали неутешительные прогнозы о долгосрочности коронавирусной эпидемии в Украине.
В Украине запустили мобильное приложение, которое будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима самоизоляции граждан.
С 8 апреля в Полтаве запретили работу МАФов по реализации фаст-фуда, блюд быстрого приготовления, продажу кофе и других напитков.
Также Зеленский провел совещание с мэрами и главами ОГА по вопросу противодействия корнавирусу.