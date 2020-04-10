Кулеба встретился с послом США: о чем говорили

Новости Украины:Глава посольства США и глава МИД Украины обсудили сотрудничество между странами.к

Временный поверенный в делах США Кристина Квин и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили весь спектр сотрудничества между странами, в том числе в борьбе с COVID-19.

Об этом посольство США в Украине сообщил в Facebook.

"После недавнего телефонного разговора между Президентом Зеленским и Госсекретарем Помпео, временный поверенный в делах США Квин и министр иностранных дел Кулеба обсудили весь спектр нашего сотрудничества, включая то, как средства, выделенные США в качестве помощи, способствуют поддержанию здоровья украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кристина Квин поздравила Дмитрия Кулебу с назначением на должность министра иностранных дел и отметила поддержку Украины со стороны США, в том числе в борьбе с COVID-19.

Квин также поблагодарила Кулебу за эффективное сотрудничество МИД Украины с Посольством США, в том числе, в вопросах помощи в возвращении домой граждан США.