КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности

Новости Украины:Конституционный суд Украины прекратил производство о депутатской неприкосновенности.

Конституционный суд Украины закрыл производство по представлению 59 народных депутатов об официальном толковании отдельных норм Конституции относительно депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"9 апреля 2020 года Большая палата Конституционного Суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины об официальном толковании положений части третьей статьи 62, частей первой, третьей статьи 80 Конституции Украины. По результатам её рассмотрения принято решение о закрытии конституционного производства по указанному делу", - говорится в сообщении.

В частности, авторы представления просили суд растолковать нормы Конституции, которые регламентируют депутатскую неприкосновенность.

Депутаты также просили разъяснить, включает ли в себя депутатская неприкосновенность запрещение нарушения тайны переписки и телефонных разговоров, и другие вопросы.