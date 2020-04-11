Украинская помощь Албании: Бюджетный комитет хочет разъяснений от Кабмина

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Украина запланировала организовать гуманитарную помощь Республике Албании.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета обратился к Кабинету министров с запросом по поводу оказанной Украиной гуманитарной помощи Республике Албании.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко в Telegram.

"Ну и по помощи Албании на 10 млн грн. Бюджетный комитет принял решение об отправке запроса на Кабмин, чтобы услышать разъяснения: почему и на что были отправлены 10 млн грн гуманитарной помощи Албании?", - рассказал Гончаренко.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил 10 млн грн для оказания гуманитарной помощи Республике Албания во исполнение указа Президента Украины от 31 января 2020 № 32.

Соответствующее распоряжение № 390-р от 8 апреля опубликовано на Правительственном портале.

Президент Владимир Зеленский 31 января постановил оказать гуманитарную помощь Республике Албания в связи с землетрясением.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.