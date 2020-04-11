Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию

Новости Украины:В связи с поступлением петиции о просьбе вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Зеленский дал ответ.

Президент поблагодарил инициаторов электронной петиции о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения за активную гражданскую позицию и заверил, что нынешний министр Максим Степанов определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, как свои приоритеты.

Об этом информирует Официальное интернет-представительство Президента Украины.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В то же время сообщаю, что Постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года № 550 министром здравоохранения Украины назначен Максим Владимирович Степанов. Относительно продолжения медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с Законом Украины от 19.10.2017 № 2168 "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи. В свою очередь министр здравоохранения Украины М.В.Степанов приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека - один из главных приоритетов развития страны", - сказал президент.

Электронная петиция № 22/089776-эп "Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины" была размещена на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 23.03.2020 гражданкой О.В.Лосик, ее поддержали более 25 тысяч граждан.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.