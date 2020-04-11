Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Танковая "карусель" и снайперская стрельба: Морская пехота провела соревнования (Фото)
Танковая "карусель" и снайперская стрельба: Морская пехота провела соревнования (Фото)
Епифаний: На Вербное воскресенье священники ПЦУ будут рядом в молитве (Видео)
Епифаний: На Вербное воскресенье священники ПЦУ будут рядом в молитве
Городея - Динамо Минск: видео онлайн-трансляция матча
Городея - Динамо Минск: видео онлайн-трансляция матча
Мэттью Макконахи и Сандра Буллок передали тысячи масок для врачей (Фото, Видео)
Оскароносные актеры передали тысячи масок для врачей

Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию

Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В связи с поступлением петиции о просьбе вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Зеленский дал ответ.

Президент поблагодарил инициаторов электронной петиции о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения за активную гражданскую позицию и заверил, что нынешний министр Максим Степанов определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, как свои приоритеты.

Об этом информирует Официальное интернет-представительство Президента Украины.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Ермак: Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполнены

В то же время сообщаю, что Постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года № 550 министром здравоохранения Украины назначен Максим Владимирович Степанов. Относительно продолжения медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с Законом Украины от 19.10.2017 № 2168 "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи. В свою очередь министр здравоохранения Украины М.В.Степанов приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека - один из главных приоритетов развития страны", - сказал президент.

Электронная петиция № 22/089776-эп "Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины" была размещена на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 23.03.2020 гражданкой О.В.Лосик, ее поддержали более 25 тысяч граждан.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Владимир Зеленский, ОП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
03 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
04 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
05 Авокадо для прекрасного пола: удивительные свойства для женского организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Британская эпидемия: В стране за сутки от коронавируса умерли более 900 человек
COVID-19: В Британии за сутки умерли более 900 человек
Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию
Возвращение Супрун: Президент ответил на петицию
Звезда фильма &quot;Человеческая многоножка&quot; умер в возрасте 78 лет
Звезда фильма "Человеческая многоножка" умер в возрасте 78 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь