Ермак: Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполнены

Новости Украины:В ОПУ выразили весьма большую обеспокоенность усилением обстрела украинских позиций в ООС.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выразил обеспокоенность усилением обстрелов украинских позиций со стороны боевиков и заверил, что украинская сторона на заседаниях ТКГ постоянно ставит вопрос о невыполнении договоренностей относительно полного прекращения огня.

Об этом он написал в Facebook после совместной с Президентом Владимиром Зеленским поездки на Донбасс.

"Нас также очень беспокоит усиление обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются. Представители Украины снова и снова продолжают ставить этот вопрос на заседаниях Минской Трехсторонней контактной группы", - отметил Ермак.

В то же время он напомнил, что сегодня совместно с главой государства Владимиром Зеленским проверили обеспечение украинских военных на передовой.

"Сейчас особенно важно предоставить все необходимое для борьбы с распространением коронавируса в нашей армии. В палаточном городке для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя все необходимое для этого есть. Кроме того, мы постоянно отправляем в армию новые партии средств защиты военных медиков", - рассказал руководитель ОП.

По его словам, обеспечение всем необходимым военнослужащих, которые защищают Украину и всех граждан, - среди важнейших приоритетов.

Также делегация во главе с Президентом посетила мемориал погибшим пассажирам автобуса "Златоустовка-Донецк", который боевики обстреляли из "Градов" в 2015 году и в котором погибли 12 человек, а еще 19 - получили ранения.

"Мы никогда не забудем это зверство, а террористы обязательно будут наказаны", - пообещал Ермак.

Кроме того, по его словам, Президент также почтил память Героя Украины, майора ВСУ Андрея Жука, который героически погиб в мае 2016 года.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.