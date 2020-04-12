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Пасха 2020: Зеленский поздравил христиан западного обряда

Пасха 2020: Зеленский поздравил христиан западного обряда
11:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот

Новости Украины:Президент Украины поздравил христиан западного обряда с их праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан Украины западного обряда по случаю Пасхи, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Мои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи.

Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможное. 

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Крепкого здоровья, мира и щедрой судьбы вам и вашим семьям.

Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", - говорится в поздравлении Президента.

Христиане западного обряда по всему миру, в том числе в Украине, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресения Христова или Пасхи. 

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Обряды, Пасха, Владимир Зеленский.
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