Пасха 2020: Зеленский поздравил христиан западного обряда

Новости Украины:Президент Украины поздравил христиан западного обряда с их праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан Украины западного обряда по случаю Пасхи, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Мои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи.

Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможное.

Крепкого здоровья, мира и щедрой судьбы вам и вашим семьям.

Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", - говорится в поздравлении Президента.

Христиане западного обряда по всему миру, в том числе в Украине, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресения Христова или Пасхи.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.