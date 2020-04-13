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Заседание Рады: Разумков анонсировал ряд голосований в Раде "без обсуждения"

Заседание Рады: Разумков анонсировал ряд голосований в Раде "без обсуждения"
10:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:На внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля депутаты будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли.

Верховная Рада во время внеочередного пленарного заседания 13 апреля планирует голосовать без обсуждения за все вопросы, кроме законопроекта о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год и проектов постановлений об отмене закона о рынке земли.

Об этом проинформировал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 13 апреля во время прямого включения в программе "Завтрак с 1+1".

"У меня было совещание с представителями депутатских фракций и групп на прошлой неделе, мы обсуждали и вопрос рассмотрения законопроектов на этом внеочередном заседании. Скорее всего, вопрос отнсительно внесения изменений в Госбюджет будет обсуждаться и вопрос относительно проектов постановлений, заблокировавших подписание закона о рынке земли - тоже, возможно, будет обсуждаться. Что касается остальных вопросов, то была предварительная договоренность голосовать без обсуждения для того, чтобы как можно быстрее их рассмотреть, принять и чтобы они начали работать как законы в интересах украинского народа", - отметил спикер в ответ на вопрос, каким образом Рада во вторник рассмотрит вопрос повестки дня.

Как сообщалось, 10 апреля в Верховной Раде состоялось совещание руководства парламента с председателями депутатских фракций, участие в которой принимали Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко. Члены совещания обсуждали изменения в Государственный бюджет на 2020 год и повестку дня внеочередного заседания ВР, которое должно состояться 13 апреля.

В тот же день Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента 13 апреля.

Изменения в госбюджет: доработанный законопроект зарегистрирован в Раде

На повестке дня - восемь вопросов: рассмотрение законопроектов №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", №3320 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)" и альтернативного ему проекта, №3132 "О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета", № 3276 "О внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19)", 13 проектов постановлений относительно закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", а также повторное рассмотрение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями Президента Украины.

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Верховная Рада, Закон, Депутаты, Заседание Рады, Дмитрий Разумков.
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