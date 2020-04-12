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Изменения в госбюджет: доработанный законопроект зарегистрирован в Раде

Изменения в госбюджет: доработанный законопроект зарегистрирован в Раде
17:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Доработанный законопроект об изменениях в госбюджет зарегистрирован в Верховной Раде.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали доработанный законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в представлении Комитета по вопросам бюджета, подготовка документа на повторное первое чтение проходила по сокращенной процедуре, включая сокращение наполовину сроков представления предложений и внесения альтернативных законопроектов.

О чем речь:

Законопроект №3276 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта отправила на доработку. Чтобы принять проект, депутатам не хватило нескольких голосов.

Законопроектом предлагалось сократить доходы госбюджета на 122,9 млрд грн (из 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а расходы увеличить на 79 млрд грн (из 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Предельный дефицит бюджета предлагалось увеличить в 3,1 раза - из 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Предусматривалось создание Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в объеме 97,1 млрд грн.

8 апреля министр финансов Сергей Марченко сообщил, что законопроект № 3276 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год будет передан на рассмотрение парламента уже в ближайшие дни. По его словам, в бюджетном комитете дорабатывается проект основных изменений в бюджет на 2020 год, (в котором) в том числе, предусмотрены меры на борьбу с коронавирусом, создание Фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн.

10 апреля Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге после совещания с руководителями парламентских фракций и групп выразил убеждение, что парламенту хватит голосов за обновленный проект изменений в государственный бюджет.

Напомним: 

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Верховная Рада, Госбюджет, Кабмин.
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