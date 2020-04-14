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Притула ответил, метит ли в кресло мэра Киева

Притула ответил, метит ли в кресло мэра Киева
11:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Член политсовета партии "Голос" Сергей Притула ответил, метит ли в кресло мэра Киева.

Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула не понимает, на каком основании его называют вероятным кандидатом на пост мэра столицы и включают в социологические опросы.

По его словам, сейчас мэрство не является для него приоритетом.

"Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где мне смешно, где – то- не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология. В какой-то я есть, в какой-то меня нет. В одной у Кличко какие-то там проценты, у Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю", - отметил Притула в интервью "Украинской правде".

По его словам, сейчас есть много более важных дел, чем "мериться рейтингами". Шоумену, конечно, льстит то, что его "скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине".

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Несмотря на это, Притула отмечает, что не является участником ни одной кампании, "или еще какой-нибудь беды".

"Сейчас это абсолютно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды", – уверяет он.

Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский наградил шоумена Сергея Притулу орденом «За заслуги» по случаю Международного дня волонтера.

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Киев, Мэр Киева, Голос, Политика, Сергей Притула.
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