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"Огромная благодарность всем": Юлия Санина и Сергей Притула поддержали пожарных в зоне ЧАЭС

"Огромная благодарность всем": Юлия Санина и Сергей Притула поддержали пожарных в зоне ЧАЭС
18:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Коллаж

Новости шоу бизнеса:Певица и шоумен поблагодарили пожарных, которые борются с огнем в зоне ЧАЭС.

Украинская вокалиска Юлия Санина из группы The Hardkiss и телеведущий и шоумен Сергей Притула поделились в сети эмоциональными постами, в которых рассказали о ситуации, происходящей в связи с пожарами возле Чернобыля, и поблагодарили всех пожарных за их работу.

На своей инстаграм-странице 13 апреля Санина рассказала, что для преодоления пожара в Чернобыльской зоне понадобилось 89 единиц техники и 250 тонн воды. Боролись со стихией 353 пожарных-спасателя.

6 апреля был задержан молодой человек, который, забавы ради, поджег траву в нескольких местах, после чего уже не смог справиться с пламенем, которое стремительно разрасталось... У меня нет слов. Огромная благодарность всем пожарным, которые сейчас борются со стихией, – поделилась солистка группы The Hardkiss.

 
 
 
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Привлечено 353 человека, 89 единиц техники, 250 т. воды для того, чтобы потушить масштабный пожар в зоне ЧАЭС. 6 апреля был задержан молодой мужчина, который ‼️забавы ради‼️поджег траву в нескольких местах, после чего уже не смог справиться с пламенем, которое стремительно разрасталось... у меня нет слов. Огромная благодарность всем пожарным, которые сейчас борются со стихией

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Поклонники присоединились в комментариях к обсуждению: некоторые из них считают, что мужчине за такое нужно дать "пожизненное", другие вспомнили случаи в Карпатах, где неоднократно были возгорания, а некоторые поблагодарили артистку за то, что она обратила на это внимание, среди прочего информационного шума.

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Сергей Притула в свою очередь высказался на собственном телеграм-канале, где отметил, что в Киеве дым значительно менее ощутим, и заслугой этому является неутомимый труд пожарных.

Как вы знаете и чувствуете, под Киевом уже некоторое время горел лес. Сейчас запах чувствуется меньше, правда? Или уже нет. Лес перестал гореть. Но не сам. Все эти дни его тушили украинские пожарные. Без перерывов на кофе, йогу и обед. Они видимо тоже хотели бы в эти дни посидеть с семьей, посмотреть фильм или почитать книгу, – заявил Притула.

Телеведущий добавил, что вместо пребывания дома, спасатели "боролись с лесными пожарами, чтобы мы, сидя дома, могли не задыхаться от смога. Чтобы птицы и животные, которые живут в тех полях и лесах, имели возможность жить и дать потомство".

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Поэтому хочу поблагодарить героических украинских пожарных. Спасибо, что спасаете, гасите, вытаскиваете, делаете нашу страну безопаснее каждый день. Парни и девушки (потому что в ГСЧС и девушки работают), вы – герои! – подытожил Притула, добавив красноречивое фото с пожарными, которые спят прямо на траве возле мест возгорания.

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Пожар, ЧАЭС, Певица, Телеведущий, Сергей Притула, Юлия Санина.
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