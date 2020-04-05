В образе женщины-воина: The Hardkiss в новом драйвовом клипе "Гора" (Видео)

Новости культуры:Украинская поп-рок группа The Hardkiss презентовала новый клип на песню "Гора".

Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала клип на песню "Гора" - трек из будущего альбома музыкантов. Автором сингла выступили Юлия Санина и Вал Бебко.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале коллектива. Режиссером клипа выступил Митти Мисюра, по задумке которого солистка The Hardkiss предстает в ролике в образе Жанны д’Арк.

"Когда мир заполонил хаос и ненависть, когда люди стали угрозой для мира и друг для друга, - Небо перестало слышать человека. И тогда люди обратились к Горе… Чтобы она, мудрая и высокая, передала послание. И Гора согласилась. А Небо услышало и в последний раз дало человечеству живой росы, затушило пожары, наполнило реки и смыло ненависть. В последний раз", - прокомментировала Юлия Санина.

Фанаты коллектива, которые с нетерпением ждали выхода клипа, пришли в восторг: "Уже смотрю третий раз. Восторг", "Это настолько круто и абсолютно по новому. Вы молодцы", "Посыл просто высший, очень актуально", "С первых же минут просмотра клипа, побежали мурашки".

Напомним, Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем. Супруги переживали не только радостные моменты, а и прошли сложный период, который едва не привел к разводу.