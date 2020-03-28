Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем (Видео)

Новости шоу бизнеса:Супруги переживали не только радостные моменты, а и прошли сложный период, который едва не привел к разводу.

Музыканты популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко счастливы в отношениях 11 лет.

Об этом солистка коллектива рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". По словам певицы, это произошло через год-два после рождения их первенца.

В тот период Юлия и Вал не только занимались воспитанием маленького ребенка, а еще записывали новый альбом, готовились к масштабному шоу и строили дом. "Нормальные люди таких четыре стрессовых направления в один период не сводят", - отмечает артистка.

"Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить, - говорит Юлия. - Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви".

Когда супруги поняли, что стали отдаляться друг от друга, они решили "громко и жестко" поговорить. По словам Юлии, это произошло на гастролях.

"Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все-равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось", - поделилась вокалистка.