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Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем (Видео)
15:01 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Супруги переживали не только радостные моменты, а и прошли сложный период, который едва не привел к разводу.

Музыканты популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко счастливы в отношениях 11 лет.

Об этом солистка коллектива рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". По словам певицы, это произошло через год-два после рождения их первенца.

В тот период Юлия и Вал не только занимались воспитанием маленького ребенка, а еще записывали новый альбом, готовились к масштабному шоу и строили дом. "Нормальные люди таких четыре стрессовых направления в один период не сводят", - отмечает артистка.  

"Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить, - говорит Юлия. - Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви".

Катя Осадчая поделились нежным домашним селфи

Когда супруги поняли, что стали отдаляться друг от друга, они решили "громко и жестко" поговорить. По словам Юлии, это произошло на гастролях.

"Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все-равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось", - поделилась вокалистка.

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Отношения, Развод, Знаменитости, The Hardkiss, Юлия Санина.
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